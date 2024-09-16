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В Батайске без вести пропал 13-летний мальчик

В Батайске без вести пропал 13-летний мальчик
В Батайске Ростовской области без вести пропал 13-летний мальчик. Утром 16 сентября Владислав Шилоносов отправился в лицей №10, но так до него и не добрался.

Последний раз подростка видели около 7:15 на остановке «Улица Иноземцева» неподалеку от учебного заведения. Однако на занятиях юноша не появился. Вскоре Влад перестал отвечать на звонки и сообщения. Уже более 12 часов о его местонахождении ничего не известно.

Согласно ориентировкам, пропавший был одет в серый костюм, белую рубашку, обут в черные туфли. С собой были школьный рюкзак черного цвета и синяя сумка для сменной обуви.

Если вы знаете, где находится подросток, сообщите по телефону: 112.
Фото: Батайское время
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