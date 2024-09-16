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В Ростовской области с лестницы в школе ученик

В Ростовской области с лестницы в школе ученик
В Ростовской области, в Волгодонске, ученик упал с лестницы. Происшествие случилось во время уроков 16 сентября в здании образовательного учреждения №10 на улице Горького, 163.

По информации источника Donday, мальчик упал с высоты второго этажа. Согласно предварительным данным, 15-летний подросток потерял равновесие и выпал. В результате падения он потерял сознание.

На данный момент юноша находится в больнице. Его состояние стабильное, он жив и вне опасности.
Фото: Яндекс карты.
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