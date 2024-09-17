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В Ростове водитель питбайка скрылся после ДТП с пострадавшим 16-летним парнем

В Ростове водитель питбайка скрылся после ДТП с пострадавшим 16-летним парнем
В Западном жилом массиве Ростова произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Происшествие случилось 16 сентября около 15:00.

Предварительно, 28-летний водитель автомобиля «Лада Калина» выезжал со двора дома № 16 на улице Литвинова. Он не уступил дорогу молодому человеку на питбайке и столкнулся с ним. От удара парень и его 16-летний пассажир свалились с двухколесного транспорта.

Водитель мигом вернулся за руль и умчал в неизвестном направлении, оставив пострадавшего приятеля. Юношу отвезли в больницу. Полицейские разыскивают скрывшегося молодого человека. Его личность устанавливается.
Фото: Ростов.Ру
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