В Ростове водитель питбайка скрылся после ДТП с пострадавшим 16-летним парнем

Фото: Ростов.Ру

В Западном жилом массиве Ростова произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Происшествие случилось 16 сентября около 15:00.Предварительно, 28-летний водитель автомобиля «Лада Калина» выезжал со двора дома № 16 на улице Литвинова. Он не уступил дорогу молодому человеку на питбайке и столкнулся с ним. От удара парень и его 16-летний пассажир свалились с двухколесного транспорта.Водитель мигом вернулся за руль и умчал в неизвестном направлении, оставив пострадавшего приятеля. Юношу отвезли в больницу. Полицейские разыскивают скрывшегося молодого человека. Его личность устанавливается.