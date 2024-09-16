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В Ростовской области ввели временные отключения света из-за пожара

В Ростовской области ввели временные отключения света из-за пожара
В Ростовской области 16 сентября ввели временные отключения электричества. Меры связаны с сильным ветром, который не утихает в регионе вторые сутки. Мощные порывы приводят к авариям на линиях ЛЭП, что увеличивает риск ландшафтных пожаров.

- Органы исполнительной власти на местах самостоятельно оценивают ситуацию и угрозу распространения возгораний. В соответствии с этим подаются заявки на обесточивание воздушных линий электропередачи, - сообщили в «Россети Юг». - К ликвидации возможных нештатных ситуаций на энергообъектах готовы 237 бригад энергетиков: 1 416 специалистов и 505 единиц спецтехники.

Напомним, что 15 сентября в Ростовской области произошло 140 пожаров. В Аксайском и Неклиновском районах огонь уничтожил жилые дома и хозстроения. В этих муниципалитетах ввели режим ЧС.
Фото: Россети Юг
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