В Ростовской области ввели временные отключения света из-за пожара

Фото: Россети Юг

В Ростовской области 16 сентября ввели временные отключения электричества. Меры связаны с сильным ветром, который не утихает в регионе вторые сутки. Мощные порывы приводят к авариям на линиях ЛЭП, что увеличивает риск ландшафтных пожаров.- Органы исполнительной власти на местах самостоятельно оценивают ситуацию и угрозу распространения возгораний. В соответствии с этим подаются заявки на обесточивание воздушных линий электропередачи, - сообщили в «Россети Юг». - К ликвидации возможных нештатных ситуаций на энергообъектах готовы 237 бригад энергетиков: 1 416 специалистов и 505 единиц спецтехники.Напомним, что 15 сентября в Ростовской области произошло 140 пожаров. В Аксайском и Неклиновском районах огонь уничтожил жилые дома и хозстроения. В этих муниципалитетах ввели режим ЧС.