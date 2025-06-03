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В Ростове временно закроют часть пешеходных дорожек в микрорайоне Стройгородок

В Ростове временно закроют часть пешеходных дорожек в микрорайоне Стройгородок
В Ростове временно закроют часть пешеходных дорожек в микрорайоне Стройгородок. Об этом сообщили на сайте департамента автодорог.

Ограничения затронут участки на улицах Таганрогской и Дебальцевской. На Таганрогской это территории возле домов № 116/2 и № 157/2, а на Дебальцевской — около домов № 6 и № 17.

Пешеходам придётся искать обходные пути из-за работ на подземных коммуникациях электросети. Ограничения введут 9 июня и снимут 19 июля.
Фото: Ростов.ру
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