Фото: Ростов.ру

В Ростове временно закроют часть пешеходных дорожек в микрорайоне Стройгородок. Об этом сообщили на сайте департамента автодорог.Ограничения затронут участки на улицах Таганрогской и Дебальцевской. На Таганрогской это территории возле домов № 116/2 и № 157/2, а на Дебальцевской — около домов № 6 и № 17.Пешеходам придётся искать обходные пути из-за работ на подземных коммуникациях электросети. Ограничения введут 9 июня и снимут 19 июля.