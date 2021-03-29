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В Ростове временно изменили схему движения троллейбусов №2 и №22

В Ростове временно изменили схему движения троллейбусов №2 и №22
В Ростове временно изменится схема маршрутов №2 и №22. Неудобства связаны с ремонтом на улице Листопадова, сообщает сайт администрации города.

На время проведения работы общественный транспорт будет ходить по улице 2-я Пролетарская. Так как на ней нет контактной сети, временно по маршруту будут ходить троллейбусы с увеличенным автономным ходом марки «Горожанин».

Так называется троллейбус с увеличенным автономным ходом. Общественный транспорт производят в Уфе и поставляют по всей стране. Запас автономного хода транспорта составляет не менее 20 километров, а машины оборудованы кондиционерами, низким полом и даже разъемами для зарядки гаджетов. Салон такого общественного транспорта рассчитан на 28 посадочных мест при общей вместимости в 106 человек.

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