Автобус № 8 в Ростове изменит схему движения

В Ростове-на-Дону один из городских маршрутов изменит схему движения. По новой схеме начнёт ходить автобус № 8. Об этом 30 апреля сообщили на портале «Ростовский городской транспорт».С 1 мая маршрут будут обслуживать четыре автобуса большого класса вместимости. Сейчас объявлен конкурс, по итогам которого определят нового перевозчика. Временно работу осуществляет «Ростовпассажиртранс». В связи с этим изменится схема движения транспорта: от проспекта Ворошиловского до проспекта Будённовского автобусы будут ходить по улице Московской.Напомним, в период самоизоляции и выходных дней, объявленных президентом, в городе количество транспорта сократилось как минимум в два раза. Интервал движения общественного транспорта увеличился до 15-30 минут.