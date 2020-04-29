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Автобус № 8 в Ростове изменит схему движения

Автобус № 8 в Ростове изменит схему движения
В Ростове-на-Дону один из городских маршрутов изменит схему движения. По новой схеме начнёт ходить автобус № 8. Об этом 30 апреля сообщили на портале «Ростовский городской транспорт».

С 1 мая маршрут будут обслуживать четыре автобуса большого класса вместимости. Сейчас объявлен конкурс, по итогам которого определят нового перевозчика. Временно работу осуществляет «Ростовпассажиртранс». В связи с этим изменится схема движения транспорта: от проспекта Ворошиловского до проспекта Будённовского автобусы будут ходить по улице Московской.

Напомним, в период самоизоляции и выходных дней, объявленных президентом, в городе количество транспорта сократилось как минимум в два раза. Интервал движения общественного транспорта увеличился до 15-30 минут.

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