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В Ростове возле ЦГБ обледеневшее дерево упало на припаркованную иномарку

В Ростове возле Центральной городской больницы им. Семашко обледеневшее дерево упало на припаркованную иномарку. Происшествие случилось вечером 12 декабря.

Красный «Фольксваген» был припаркован под обледеневшим растением. Вероятно, из-за тяжести льда и силы ветра дерево рухнуло на легковушку. Упавшее растение погнуло крышу и повредило заднее стекло.

В Ростове-на-Дону и других городах области из-за льда и ветра падают растения. Аварийные бригады не успевают убирать рухнувшие деревья.

Жителям не рекомендуют оставлять свои автомобили под деревьями и конструкциями, которые могут рухнуть в непогоду и повредить имущество.
Фото: Ростов папа.
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