В Ростове возле ЦГБ обледеневшее дерево упало на припаркованную иномарку
Красный «Фольксваген» был припаркован под обледеневшим растением. Вероятно, из-за тяжести льда и силы ветра дерево рухнуло на легковушку. Упавшее растение погнуло крышу и повредило заднее стекло.
В Ростове-на-Дону и других городах области из-за льда и ветра падают растения. Аварийные бригады не успевают убирать рухнувшие деревья.
Жителям не рекомендуют оставлять свои автомобили под деревьями и конструкциями, которые могут рухнуть в непогоду и повредить имущество.