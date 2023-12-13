В Ростове возле ЦГБ обледеневшее дерево упало на припаркованную иномарку

Фото: Ростов папа.

В Ростове возле Центральной городской больницы им. Семашко обледеневшее дерево упало на припаркованную иномарку. Происшествие случилось вечером 12 декабря.Красный «Фольксваген» был припаркован под обледеневшим растением. Вероятно, из-за тяжести льда и силы ветра дерево рухнуло на легковушку. Упавшее растение погнуло крышу и повредило заднее стекло.В Ростове-на-Дону и других городах области из-за льда и ветра падают растения. Аварийные бригады не успевают убирать рухнувшие деревья.Жителям не рекомендуют оставлять свои автомобили под деревьями и конструкциями, которые могут рухнуть в непогоду и повредить имущество.