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В Ростове-на-Дону дерево упало на припаркованную машину

В Ростове-на-Дону дерево упало на припаркованную машину
Дерево рухнуло на автомобиль в Ростове-на-Дону. Инцидент произошёл днём 12 февраля на улице Оганова.

Возле дома № 27/1 был припаркован «Рено Сандеро», на который упало огромное дерево. У машины оказалась повреждена передняя часть. К счастью, в этот момент в автомобиле никого не было.

К слову, для Ростова — это привычная ситуация. Каждый раз, когда на донскую столицу обрушивается непогода, в городе начинают падать деревья. Их либо подмывает дождь, либо валит ветер.

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