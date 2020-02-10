В Ростове-на-Дону дерево упало на припаркованную машину



Дерево рухнуло на автомобиль в Ростове-на-Дону. Инцидент произошёл днём 12 февраля на улице Оганова.



Возле дома № 27/1 был припаркован «Рено Сандеро», на который упало огромное дерево. У машины оказалась повреждена передняя часть. К счастью, в этот момент в автомобиле никого не было.



К слову, для Ростова — это привычная ситуация. Каждый раз, когда на донскую столицу обрушивается непогода, в городе начинают падать деревья. Их либо подмывает дождь, либо валит ветер.