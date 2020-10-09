В Ростове во время земляных работ обнаружили ящик с боеприпасами времен ВОВ

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили в Ростове-на-Дону. Патроны нашли 10 октября в микрорайоне Суворовском.О случившемся рассказали очевидцы. На улице Андреева проводили земляные работы: вырыли траншею. Используя трактор, работники откопали ящик с боеприпасами. Судя по всему, патроны применяли солдаты во время сражений в ВОВ. Видя их размеры, становится понятно, что использовали их для противотанковой пушки.Все работы на данном участке временно прекращены. Сейчас на месте работают спецслужбы.