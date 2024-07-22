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В Ростове во время сильного дождя обрушились 23 дерева

В Ростове во время сильного дождя обрушились 23 дерева
В Ростове-на-Дону во время ливня обрушились 23 дерева. Сильный дождь накрыл донскую столицу утром 22 июля.

Часть упавших растений повредили автомобили и оборвали линии электропередачи. На месте аварийных ситуаций находятся спасатели.

- Силами поисково-спасательной службы города и районов производятся распиловка и вывоз аварийных зеленых насаждений. Работы продолжаются, - сообщил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

Напомним, что после сильного дождя десятки частных и многоквартирных домов были отключены от света из-за аварий на электросетях.
Фото; Администрация Ростова
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