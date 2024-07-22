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Десятки тысяч жителей Ростова остались без света после сильного дождя

Десятки тысяч жителей Ростова остались без света после сильного дождя
После сильного дождя 22 июля часть Ростова-на-Дону оказалась обесточена. Около 11:00 свет пропал более чем на 40 улицах города. Из-за аварий на электросетях от коммуникации оказались отрезаны жители центра и Западного.

Лампочки погасли в домах, расположенных в переулке Университетском, на площади Гагарина, а также на проспектах Чехова, Соколова и Буденновском. Аналогичные проблемы коснулись улиц Малиновского, Мадояна, садового товарищества «Садовод-Любитель» и др.

По информации «Донэнерго», ремонтные работы будут длиться около трех часов. Возобновить подачу электричества планируют примерно к 14:00.
Фото: Ростов.РУ
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