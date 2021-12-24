В Ростове два упавших дерева перекрыли проезд к жилым домам
В Ростове-на-Дону два сухостоя рухнули на проезжую часть и тротуар между домами 70/1 и 72 на улице 2-я Краснодарская. Фотографии ростовчане опубликовали на популярном городском портале.
В последние несколько дней донскую столицу накрыл мощный снегопад, который периодически сменяется дождем. Мокрый снег налипает на хлипкие стволы, ломая их окончательно. Местные жители рассказали о том, что упавшие деревья перекрыли дорогу транспорту аварийных служб. К счастью, людей в момент случившегося рядом не было и никто не пострадал.
Напомним, что 28 и 29 декабря в Ростове ожидается туман, гололед и ветер до 18 метров в секунду. Возможны падения массивных веток, а также рекламных щитов. Водителям не стоит парковать свои машины под деревьями и слабозакрепленными конструкциями, а пешеходам лучше не ходить рядом с хлипкими объектами.