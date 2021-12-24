В Ростове два упавших дерева перекрыли проезд к жилым домам

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В Ростове-на-Дону два сухостоя рухнули на проезжую часть и тротуар между домами 70/1 и 72 на улице 2-я Краснодарская. Фотографии ростовчане опубликовали на популярном городском портале.В последние несколько дней донскую столицу накрыл мощный снегопад, который периодически сменяется дождем. Мокрый снег налипает на хлипкие стволы, ломая их окончательно. Местные жители рассказали о том, что упавшие деревья перекрыли дорогу транспорту аварийных служб. К счастью, людей в момент случившегося рядом не было и никто не пострадал.Напомним, что 28 и 29 декабря в Ростове ожидается туман, гололед и ветер до 18 метров в секунду. Возможны падения массивных веток, а также рекламных щитов. Водителям не стоит парковать свои машины под деревьями и слабозакрепленными конструкциями, а пешеходам лучше не ходить рядом с хлипкими объектами.