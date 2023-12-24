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Под Ростовом без вести пропал 14-летний школьник

Под Ростовом без вести пропал 14-летний школьник
В городе Батайске разыскивают пропавшего 14-летнего школьника. Кирилл Пономарев не выходит на связь с близкими больше суток.

Юноша проживает в районе переулка Лесозащитного. Вечером 22 декабря он поругался с родителями и убежал из дома. После этого подросток перестал отвечать на звонки и сообщения. Родственники попытались его найти самостоятельно, но ничего не удалось.

Согласно ориентировкам Кирилл худощавого телосложения. Его рост составляет около 170 сантиметров. У пропавшего голубые глаза и русые волосы. На улицу он вышел в сине-красной крутке. Остальные элементы одежды неизвестны.

Если вы знаете о местонахождении школьника, позвоните по номеру телефона: 8-988-554-12-76 (Валерий). Любая информация может помочь.
Фото: Батайское время
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