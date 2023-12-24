Под Ростовом без вести пропал 14-летний школьник

Фото: Батайское время

В городе Батайске разыскивают пропавшего 14-летнего школьника. Кирилл Пономарев не выходит на связь с близкими больше суток.Юноша проживает в районе переулка Лесозащитного. Вечером 22 декабря он поругался с родителями и убежал из дома. После этого подросток перестал отвечать на звонки и сообщения. Родственники попытались его найти самостоятельно, но ничего не удалось.Согласно ориентировкам Кирилл худощавого телосложения. Его рост составляет около 170 сантиметров. У пропавшего голубые глаза и русые волосы. На улицу он вышел в сине-красной крутке. Остальные элементы одежды неизвестны.Если вы знаете о местонахождении школьника, позвоните по номеру телефона: 8-988-554-12-76 (Валерий). Любая информация может помочь.