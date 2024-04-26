В Ростове в Вербное воскресенье службы пройдут в 55 храмах

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В Вербное воскресенье службы пройдут в 55 храмах Ростова. Об этом сообщили в администрации донской столицы.28 апреля службы пройдут во всех 55 храмах Ростова. В этот день каждый желающий может освятить вербу. Безопасность и порядок в религиозных учреждениях обеспечивают сотрудники полиции, казачьи дружинники и волонтеры.В день Вербного воскресенья верующие с веточками вербы идут в церковь для освящения. После службы они приносят вербу домой и ставят возле икон, считая, что она защищает их дом от бед и невзгод. Веточки хранятся до следующего Вербного воскресенья.В 2024 году православная Пасха будет отмечаться 5 мая, в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния.