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В Ростове в подземном переходе на Большой Садовой облупился потолок и на стенах образовались трещины

В Ростове в подземном переходе на Большой Садовой облупился потолок и на стенах образовались трещины
В Ростове подземному переходу на Большой Садовой необходим ремонт. Кадры неудовлетворительного состояния подземки опубликовал портал Donday.ru.

На фотографиях видно, что с потолка подземного перехода отваливается штукатурка. Также на стенах образовались трещины, висят оголенные провода.

Подземный переход на Большой Садовой построили в 1978 году. Он признан объектом культурного наследия региона.

В 2016 году переход был капитально отремонтирован. Там появилось освещение, постелили напольное покрытие, установили подъемники для людей с ограниченными физическими возможностями. Мозаичное панно, за которое так боролись активисты, не тронуто.
Фото: Donday
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