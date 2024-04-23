В Ростове в подземном переходе на Большой Садовой облупился потолок и на стенах образовались трещины

Фото: Donday

В Ростове подземному переходу на Большой Садовой необходим ремонт. Кадры неудовлетворительного состояния подземки опубликовал портал Donday.ru.На фотографиях видно, что с потолка подземного перехода отваливается штукатурка. Также на стенах образовались трещины, висят оголенные провода.Подземный переход на Большой Садовой построили в 1978 году. Он признан объектом культурного наследия региона.В 2016 году переход был капитально отремонтирован. Там появилось освещение, постелили напольное покрытие, установили подъемники для людей с ограниченными физическими возможностями. Мозаичное панно, за которое так боролись активисты, не тронуто.