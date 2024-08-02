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В Ростове в парке Чуковского появилась стихийная свалка

В Ростове в парке Чуковского появилась стихийная свалка
В Ростове-на-Дону в парке Чуковского образовалась стихийная свалка. Снимки с места горожане разместили на сайте благоустройства.

Как сообщает автор жалобы, свалка появилась на контейнерной площадке. На кадрах видно, что на большой территории повсюду раскидан различный мусор.

- Контейнеры МКД не могут находиться на территории парка, - сказано в сообщении.

Каждый день по парку прогуливаются молодые семьи и другие жители города. Но насладиться времяпрепровождением они не могут из-за сильной вони.

Жители просят помощи у администрации Октябрьского района, чтобы решить проблему.
Фото: Благоустройство
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