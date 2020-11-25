В Ростове трактор переехал бездомную собаку
В Ростове на Северном трактор переехал бездомную собаку. О случившемся Rostov.ru рассказала местная жительница Татьяна, которая стала очевидцем аварии.
Женщина увидела, как бездомная собака внезапно решила перебежать проезжую часть. Животное не заметило проезжающего трактора и угодило прямо под колеса. При этом Татьяну поразила реакция водителя, сбившего несчастного пса. Переехав собаку, шофер даже не притормозил и поехал дальше, будто ничего не произошло.
Татьяна забыла о своих делах и бросилась спасать пса. Женщина отвезла пострадавшую собаку в ближайший ветцентр. Многокилограммовая машина на кусочки раздробила кости животному. Врачи диагностировали у собаки два перелома на одной задней лапке, а на второй вылетел тазобедренный сустав.
Оперировать Вегу (так назвали бездомную собаку) сразу было нельзя - на лапе появился огромный отек, который мешал бы послеоперационному заживлению. Четвероногой пришлось ждать операции почти неделю - отек проходил очень медленно. Все это время собака находилась в стационаре ветеринарного центра, где за ней ухаживал медперсонал: пациентке кололи обезболивающие и обеззараживающие препараты.
Пса прооперировали спустя неделю после ЧП. Не обошлось без трудностей. На больной лапе снова появился отек, из-за которого пока нельзя приступить к восстановительным процедурам. В настоящее время животное расхаживают с помощью специальной поддерживающей конструкции. Однако Вега встает на задние лапы неохотно и с большой осторожностью.
- У нее до сих пор дикий страх боли, - поделилась Татьяна. - Поэтому она боится ходить самостоятельно, приходится расхаживать. Надеюсь, вскоре она реабилитируется и поймет, что боль осталась позади.
На время реабилитации женщина возьмет Вегу к себе. В небольшой квартире ростовчанки и так живут 13 котов и сова, которых она когда-то спасла, поэтому как только пес поправится, Татьяна будет искать ему дом и заботливых хозяев.
Напомним, недавно дом обрела собака Чебурака, которую пытались застрелить в Новочеркасске. Ветеринары удалили застрявшие в позвоночнике пули, но ходить она пока не может. Как только собаку выписали, ее забрала неравнодушная женщина из Москвы. Теперь у Чебураки появились не только дом и любящие хозяева, но и много четвероногих друзей, которых ранее приютила Мария и помогла им восстановиться.