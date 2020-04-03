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Кот в мышиной ловушке: в Ростове ветеринары вызволяли питомца, приклеевшегося к линолеуму

Кот в мышиной ловушке: в Ростове ветеринары вызволяли питомца, приклеевшегося к линолеуму

В Ростове среди организаций, которые продолжают работать в период самоизоляции, оказались ветеринарные клиники. Это как нельзя кстати пришлось хозяевам полуторамесячного котёнка, «влипшего» в историю.

В ростовскую ветклинику «Доктор Айболит» владельцы принесли пушистую кошечку вместе с куском линолеума, к которому она намертво приклеилась. Дело в том, что питомец влез в клей, предназначенный для отлова крыс и мышей. Самостоятельно отодрать котёнка от напольного покрытия хозяева не смогли, поэтому привезли животное ветеринарам вместе с ним.
- Наши врачи, не раз сталкивающиеся с подобными случаями, отклеили «пушистика», постригли, искупали, - рассказали в ветклинике.

Во время процедуры котёнок потерял немного своей шерсти, но домой уже вернулся без линолеума.

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