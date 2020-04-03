Кот в мышиной ловушке: в Ростове ветеринары вызволяли питомца, приклеевшегося к линолеуму

В Ростове среди организаций, которые продолжают работать в период самоизоляции, оказались ветеринарные клиники. Это как нельзя кстати пришлось хозяевам полуторамесячного котёнка, «влипшего» в историю.В ростовскую ветклинику «Доктор Айболит» владельцы принесли пушистую кошечку вместе с куском линолеума, к которому она намертво приклеилась. Дело в том, что питомец влез в клей, предназначенный для отлова крыс и мышей. Самостоятельно отодрать котёнка от напольного покрытия хозяева не смогли, поэтому привезли животное ветеринарам вместе с ним.Во время процедуры котёнок потерял немного своей шерсти, но домой уже вернулся без линолеума.