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В Ростове в конце рабочей недели ожидаются перебои в телерадиовещании

В Ростове в конце рабочей недели ожидаются перебои в телерадиовещании
В Ростове-на-Дону ожидаются перебои в телерадиовещаниями в конце рабочей недели. Актуальный график разместила Российская телевизионная и радиовещательная сеть.

Также сигнал может пропасть 27 марта с 10:00 до 16:00 в Весело-Вознесенке(Неклиновский район). Также с 08:00 до 18:00 в Каменск-Шахтинском(Ростовская область) и Ростове. С 11:00 до 17:00 перебои в сети возникнут в хуторе Камышев(Зимовниковский район).

На следующий день перебои пройдут 08:00 до 15:00 в Каменск-Шахтинском(Ростовская область) и Ростове-на-Дону. С 11:00 до 17:00 в Камышевке(Орловский район).
Фото: Rostov.ru
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