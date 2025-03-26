В Ростове в конце рабочей недели ожидаются перебои в телерадиовещании

Фото: Rostov.ru

В Ростове-на-Дону ожидаются перебои в телерадиовещаниями в конце рабочей недели. Актуальный график разместила Российская телевизионная и радиовещательная сеть.Также сигнал может пропасть 27 марта с 10:00 до 16:00 в Весело-Вознесенке(Неклиновский район). Также с 08:00 до 18:00 в Каменск-Шахтинском(Ростовская область) и Ростове. С 11:00 до 17:00 перебои в сети возникнут в хуторе Камышев(Зимовниковский район).На следующий день перебои пройдут 08:00 до 15:00 в Каменск-Шахтинском(Ростовская область) и Ростове-на-Дону. С 11:00 до 17:00 в Камышевке(Орловский район).