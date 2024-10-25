В Ростовской области произойдут перебои в телерадиовещании с 28 октября

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В Ростовской области жителей ожидают перебои в телерадиовещании. Актуальный график отключений разместили специалисты Российской телевизионной и радиовещательной сети.В понедельник с 10:00 до 19:00 вещание пропадет в городе Шахты. А на следующий день с 10:00 до 16:00 сигнал может пропасть в Веселом (Веселовский район).В среду, 30 октября, проблемы с телерадиовещанием могут появиться в Гуково с 11:00 до 17:00, а также в Обливской (Обливский район). На следующий день перебои коснутся жителей Родионово-Несветайской. 1 ноября с 11:00 до 17:00 радио и телевидение не будет работать в Зеленовке (Тарасовский район).