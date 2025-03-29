Подпорная стена на Гвардейской площади в Ростове обвалилась

Фото: Дондей

В Ростове обвалилась подпорная стена на Гвардейской площади. Кадрами поделились с Donday очевидцы происшествия.Во дворе дома № 3 произошло обрушение подпорной стены. Аварийное состояние конструкции было очевидным на протяжении длительного времени. Однако сигнальную ленту для ограждения территории установили только после инцидента. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.За последние две недели это уже второе обрушение. 21 марта аналогичное событие произошло на улице Красноармейской, в районе дома № 3.