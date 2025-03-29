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В Ростовской области каждый третий ландшафтный пожар тушат добровольцы

В Ростовской области каждый третий ландшафтный пожар тушат добровольцы
В Ростовской области каждый третий ландшафтный пожар тушат волонтеры. Об этом заявил замгубернатора региона Сергей Бодряков.

На Дону действуют общественные дружины, помогающие пожарным бороться с ландшафтами. В ликвидации пожаров участвуют казаки, общественные организации и местные жители. Селяне выходят на борьбу со стихией, вооружившись лопатами и ведрами.

— В каждом муниципалитете созданы добровольные пожарные команды. Они оснащены рациями и специальной одеждой. Хочу поблагодарить жителей за их гражданскую активность, — сказал Бодряков.


24 марта в Шахтах школьники потушили ландшафтный пожар возле школы № 12. Дети и подростки собирали ветки и тушили ими огонь.

С начала года в области зафиксировано 149 ландшафтных пожаров. Это на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Площадь пожаров сократилась на 20%.
Фото: ГУ МЧС по РО
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