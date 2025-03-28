Строительную компанию «Энхель-Юг» из Ростова признали банкротом

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Строительную компанию ООО «Энхель-Юг» признали банкротом. Информацию 27 марта опубликовали на портале Единого реестра сведений о банкротстве.Застройщик задолжал кредиторам более 4 миллионов рублей. Организация оказалась не в состоянии рассчитаться. Арбитражный суд Ростовской области признал ее несостоятельной.В отношении «Энхель-Юг» до 23 сентября открыли конкурсное производство. Компания была зарегистрирована в Ростове-на-Дону в феврале 2019 года. В ее деятельность входило не только возведение жилых и нежилых зданий, но также разработка строительных проектов.