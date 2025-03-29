В Ростове публичную библиотеку огородили сеткой из-за падения облицовочного камня

Фото: Дондей

В Ростове публичную библиотеку огородили сеткой из-за падения облицовочного фасада. Горожане заметили аварийное ограждение 29 марта. Об этом сообщает Donday.Фасад Донской публичной библиотеки находится в аварийном состоянии. Несмотря на попытки местного руководства восстановить его, ситуация только ухудшилась. Бетонные пятна и обрушение облицовочного камня портят внешний вид.Капитальный ремонт Донской публичной библиотеки планируют выполнить к концу 2027 года. Власти выделили на эти цели 2,2 миллиарда рублей. Жители встретили новость с энтузиазмом, но их настроение изменилось, когда они ознакомились с планом работ.Согласно документам, старую облицовку фасада из туфа планируют заменить на новую, тоже из туфа, но другого вида.Туф — это горная порода, образующаяся в результате вулканической деятельности или выброса горячей воды из гейзеров. Вероятно, власти намерены заменить его на аналогичный материал. Однако общественность выступает за сохранение существующего фасада.