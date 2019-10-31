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В Ростове в домах на нескольких улицах отключат холодную воду

В Ростове в домах на нескольких улицах отключат холодную воду
В Ростове-на-Дону в домах на нескольких улицах приостановят подучу холодной воды. Услуга будет недоступна 7 ноября в районе поселка Мирного и центра.

С 8:30 до 8:00 следующего дня воду отключат в домах, которые находятся в границах: ул. Раздорская – ул. Казахская – пер. Беломорский – ул. Комбайностроителей. Также отключения затронут дома №№ 85 и 21 на улице Кахахской и № 18 на улице Беломорской.

С 8 часов до полуночи холодной воды не будет на улице Ульяновской от переулка Соборного до улицы Семашко.

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