В Ростове в домах на нескольких улицах отключат холодную воду



В Ростове-на-Дону в домах на нескольких улицах приостановят подучу холодной воды. Услуга будет недоступна 7 ноября в районе поселка Мирного и центра.



С 8:30 до 8:00 следующего дня воду отключат в домах, которые находятся в границах: ул. Раздорская – ул. Казахская – пер. Беломорский – ул. Комбайностроителей. Также отключения затронут дома №№ 85 и 21 на улице Кахахской и № 18 на улице Беломорской.



С 8 часов до полуночи холодной воды не будет на улице Ульяновской от переулка Соборного до улицы Семашко.



