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В Ростове уже около полугода заливает улицу Розовую. Жители обратились с жалобой в комментариях в телеграм-канале врио губернатора Юрия Слюсаря.По информации ростовчан, проблема возникла в районе домов №№ 11–15. Вода течет уже пять месяцев, и постоянные обращения в администрацию не дали результатов.- К сожалению, за счет жителей эту проблему не решить, для нас, пенсионеров это очень дорого,- пишут ростовчане.Причины, по которым утечку не могут устранить так долго, неизвестны. Жители устали обходить территорию и просят решить проблему в ближайшее время.