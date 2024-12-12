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В Ростове уже около полугода заливает улицу Розовую

В Ростове уже около полугода заливает улицу Розовую
В Ростове уже около полугода заливает улицу Розовую. Жители обратились с жалобой в комментариях в телеграм-канале врио губернатора Юрия Слюсаря.

По информации ростовчан, проблема возникла в районе домов №№ 11–15. Вода течет уже пять месяцев, и постоянные обращения в администрацию не дали результатов.

- К сожалению, за счет жителей эту проблему не решить, для нас, пенсионеров это очень дорого,- пишут ростовчане.

Причины, по которым утечку не могут устранить так долго, неизвестны. Жители устали обходить территорию и просят решить проблему в ближайшее время.
Фото: DonDay
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