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В Ростове огромное дерево повисло на проводах ЛЭП над остановкой

В Ростове огромное дерево повисло на проводах ЛЭП над остановкой

В Ростове-на-Дону упало крупное дерево, которое теперь висит над проводами электрической линии. Это огромное растение продолжает находиться в опасной позиции над остановкой на Изыскательском переулке.

6 февраля очевидцы инцидента выложили видеозаписи в социальных сетях. Из-за тяжести снега дерево сломалось и упало на электрические провода прямо над остановкой.

По словам свидетелей, в том же месте расположена ещё одна ветка, которая также может упасть в любой момент.

Напоминаем, что в ночь на 4 февраля город столкнулся с мощным снегопадом. В результате непогоды в Ростове-на-Дону было повалено 129 деревьев, а сотни местных жителей остались без электричества и водоснабжения.
Фото: соцсети
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