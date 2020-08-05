В Ростове увеличился показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией

Фото: Денис Демков.

В Ростове-на-Дону увеличился показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией. Если на Дону он составляет 329 на 100 тысяч, то в Ростове - 462 на 100 тысяч населения. Об этом в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Евгений Ковалев.По словам специалиста, донская столица продолжает лидировать по числу заболевших инфекцией. В Ростове их насчитывают 5 293. Всего в области зарегистрирован 13 851 человек с COVID-19.