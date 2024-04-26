В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 69-летний мужчина

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области при пожаре погиб 69-летний мужчина. Трагедия случилась 25 апреля в станице Кагальницкой одноименного сельского района.Огонь вспыхнул около 08:00 в частном доме №5 на улице Кирова. За пару минут пламя охватило порядка 30 квадратных метров. Соседи увидели столб дыма и вызвали спасателей.В горящей комнате специалисты обнаружили тело 69-летнего мужчины. Экспертиза показала, что пенсионер скончался от отравления дымом.- Предварительной причиной пожара является аварийный режим работы обогревателя, - заявили в ГУ МЧС по Ростовской области.Вероятно всего, устройство для отопления вышло из строя и загорелось.