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В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 69-летний мужчина

В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 69-летний мужчина
В Ростовской области при пожаре погиб 69-летний мужчина. Трагедия случилась 25 апреля в станице Кагальницкой одноименного сельского района.

Огонь вспыхнул около 08:00 в частном доме №5 на улице Кирова. За пару минут пламя охватило порядка 30 квадратных метров. Соседи увидели столб дыма и вызвали спасателей.

В горящей комнате специалисты обнаружили тело 69-летнего мужчины. Экспертиза показала, что пенсионер скончался от отравления дымом.

- Предварительной причиной пожара является аварийный режим работы обогревателя, - заявили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Вероятно всего, устройство для отопления вышло из строя и загорелось.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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