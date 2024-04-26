В Ростовской области ограничат количество массовых мероприятий на майских праздниках

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В донском регионе ограничат количество массовых мероприятий на майских праздниках. Информацию об этом сообщили в региональном правительстве.По требованию губернатора Ростовской области в период праздничных дней введут дополнительные меры безопасности. Также будет ограничено количество массовых мероприятий на открытой местности.Напомним, что праздничный парад в Ростове 9 мая может пройти без зрителей. В городе отменили праздничный салют. А по соображениям безопасности не будут проводить традиционное шествие «Бессмертного полка».