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В Каменске 16-летний парень пострадал в ДТП с деревом

В Каменске 16-летний парень пострадал в ДТП с деревом
В Каменске-Шахтинском случилось ДТП, в котором пострадал 16-летний подросток. Авария произошла в ночь на 26 апреля.

По предварительным данным, 26-летний водитель «БМВ» двигался по проспекту Карла Маркса. В районе площади Труда около 01:00 молодой человек потерял управление и съехал с проезжей части. В результате маневра машина протаранила дорожный знак и врезалась в дерево. От сильного удара треснуло лобовое стекло, передний бампер буквально смяло.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадал 16-летний пассажир «БМВ».
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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