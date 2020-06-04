На Дону растет показатель заболеваемости COVID-19

В Ростовской области продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такие данные размещены на сайте регионального правительства.По состоянию на 7 июня показатель заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 146,7. При этом коэффициент распространения инфекции держится на уровне единицы.Стоит отметить, что в области продолжает действовать режим самоизоляции. Ограничения могут ослабить, если показатель будет ниже единицы в течение недели.