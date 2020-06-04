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На Дону растет показатель заболеваемости COVID-19

На Дону растет показатель заболеваемости COVID-19
В Ростовской области продолжает расти показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такие данные размещены на сайте регионального правительства.

По состоянию на 7 июня показатель заболевших COVID-19 на 100 тысяч населения составляет 146,7. При этом коэффициент распространения инфекции держится на уровне единицы.

Стоит отметить, что в области продолжает действовать режим самоизоляции. Ограничения могут ослабить, если показатель будет ниже единицы в течение недели.

Теги: коронавирус в Ростове

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