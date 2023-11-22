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В Ростове упавший во время урагана шифер повредил припаркованное авто

В Ростове упавший во время урагана шифер повредил припаркованное авто
В Ростове-на-Дону упавший во время шторма шифер повредил припаркованные авто. Кадры с места горожане опубликовали в соцсетях 22 ноября.

По словам местных жителей, шифер с крыши упал 19 ноября во время сильного урагана на Обороны, 70. Куски покрытия рухнули прямо на припаркованный рядом автомобиль. На снимках видно, что краска автомобиля слезла, некоторые части транспорта повредило.

- На крыше ещё много таких кусков шифера, которые могут упасть в любой момент. Управляющая компания отсутствует, - добавила хозяйка авто.

По словам женщины, она уже неоднократно пыталась обратиться с проблемой в администрацию Кировского района. Однако ответа оттуда не последовало. Зафиксировать факт ДТП смогли сотрудники ГИБДД.

Теперь местной жительнице нужна компенсация. Вот только кто понесет ответственность за причиненный ущерб, не сообщается.
Фото: СоцСети
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