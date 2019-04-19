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Упавший рекламный щит повредил лодку чемпионов Европы по гребле в Ростове

Упавший рекламный щит повредил лодку чемпионов Европы по гребле в Ростове
Неприятный инцидент произошёл с чемпионами Европы по академической гребле Алексеем Викулиным и Александром Чаукиным. Накануне начала соревнований на Кубок России по гребле на байдарках и каноэ они остались без лодки.

21 апреля на гребном канале слабо закрепленный рекламный щит упал и повредил стоящую рядом лодку чемпионов. Инцидент засняла камера уличного видеонаблюдения. На записи видно, как конструкция качается под порывами ветра. В какой-то момент она заваливается на стоящую за ней лодку.

По словам тренера российской сборной по гребле Александра Зюзина, такая лодка стоит больше миллиона рублей.
- Конечно, она подлежит восстановлению, но на это требуется время. На состязаниях Алексей и Александр будут участвовать на арендованной лодке, - рассказал DonDay.ru Александр Зюзин.

Кто ответит за поврежденную лодку, пока неясно. Вероятнее всего, для восстановления плавсредства спортсменам придётся привлекать специалистов из Европы.

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