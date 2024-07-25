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В Ростове в переулке Марти упавшее дерево перегородило выход из дома

В Ростове в переулке Марти упавшее дерево перегородило выход из дома
В Ростове-на-Дону упавшее в переулке Марти дерево перегородило проход для жильцов. Снимки с места горожане опубликовали в соцсетях.

На снимках видно, что огромный ствол лежит прямо возле дома. По словам ростовчан, дерево упало еще 21 июля. Оно перегородило выход из дома местной жительнице.

- Звоним во все инстанции с понедельника, но до сих пор никто не приехал, - пишут пользователи в соцсетях.

Ростовчанка практически неделю не может выйти из дома. Огромный ствол невозможно просто обойти, а убирать его никто не хочет. Не исключено, что в скором времени на участке пострадают люди. Чтобы избежать происшествий, жители просят убрать дерево уже в ближайшее время.
Фото: СоцСети
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