В Ростове в переулке Марти упавшее дерево перегородило выход из дома

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону упавшее в переулке Марти дерево перегородило проход для жильцов. Снимки с места горожане опубликовали в соцсетях.На снимках видно, что огромный ствол лежит прямо возле дома. По словам ростовчан, дерево упало еще 21 июля. Оно перегородило выход из дома местной жительнице.- Звоним во все инстанции с понедельника, но до сих пор никто не приехал, - пишут пользователи в соцсетях.Ростовчанка практически неделю не может выйти из дома. Огромный ствол невозможно просто обойти, а убирать его никто не хочет. Не исключено, что в скором времени на участке пострадают люди. Чтобы избежать происшествий, жители просят убрать дерево уже в ближайшее время.