В Ростове умер заслуженный артист России Вячеслав Гостищев

Фото: Ростовский музтеатр.

В Ростове скончался заслуженный артист РФ. Вячеслав Гостищев умер в возрасте 91 года.Он окончил Ростовское музыкальное училище по специально «вокал"в 1962 году. С тех пор он посвятил музыкально-театральному искусству более 45 лет своей жизни. Кроме того, Вячеслав Григорьевич выступал в театрах других городов: Ташкента, Омска, Челябинска, Краснодара, Новосибирска.Артист вокальной труппы был одним из самых известных актеров ростовской оперетты. Он исполнил более 100 ролей в опереттах зарубежных и отечественных композиторов. Многие жители донской столицы могут помнить Вячеслава Гостищева по партии Крота в «Стойком оловянном солдатике» и Волшебника — в «Волшебнике Изумрудного города».— В каждой из своих творческих работ он демонстрировал все богатство своего голоса, уникальную способность к сценическому перевоплощению, глубокому постижению образа, эксцентрический и комедийный талант, — вспоминают сотрудники Ростовского музтеатра.Несмотря на преклонный возраст, Вячеслав Григорьевич до сих пор участвовал в спектаклях. Например, у него была роль деда Захара в «Бабьем бунте» и партия Богдановича в «Веселой вдове».