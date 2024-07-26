В Ростовской области школьник попал под колеса легковушки

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области мальчик едва не погиб под колесами автобуса. Авария произошла в городе Шахты 26 июля.Около 17:30 водитель пассажирского транспорта ехал по улице Свободной. Возле дома № 75 на дорогу вышел ребенок. Он переходил проезжую часть в неположенном месте.Когда 51-летний мужчина увидел пешехода, то ударил по тормозам. К сожалению, избежать ДТП не удалось. От сильного удара школьника отбросило в сторону. По информации УГИБДД по Ростовской области, 7-летнего мальчика с травмами доставили в больницу.