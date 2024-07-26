Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области школьник попал под колеса легковушки

В Ростовской области школьник попал под колеса легковушки
В Ростовской области мальчик едва не погиб под колесами автобуса. Авария произошла в городе Шахты 26 июля.

Около 17:30 водитель пассажирского транспорта ехал по улице Свободной. Возле дома № 75 на дорогу вышел ребенок. Он переходил проезжую часть в неположенном месте.

Когда 51-летний мужчина увидел пешехода, то ударил по тормозам. К сожалению, избежать ДТП не удалось. От сильного удара школьника отбросило в сторону. По информации УГИБДД по Ростовской области, 7-летнего мальчика с травмами доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.