В Ростовской области распространяют поддельные повестки из военкомата

Фото: администрация Белокалитвинского района

В Ростовской области распространяют поддельные повестки с требованием явиться в военкомат. Фальшивый документ вручают мужчинам в Белокалитвинском районе.На повестках написано, что вызываемому необходимо явиться в военный комиссариат на улицу Карла Маркса в городе Белая Калитва. С собой ему необходимо взять вещевой мешок, предметы личной гигиены и продукты питания на 12 часов.Сотрудники администрации Белокалитвинского района 26 июля пояснили, что мошенники пытаются посеять панику. Делается это для того, чтобы потом предложить «решить проблему».Информация о том, как много мужчин столкнулись с подделками, уточняется. Не исключено, что речь может идти о десятках людей.