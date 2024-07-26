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В Ростовской области распространяют поддельные повестки из военкомата

В Ростовской области распространяют поддельные повестки из военкомата
В Ростовской области распространяют поддельные повестки с требованием явиться в военкомат. Фальшивый документ вручают мужчинам в Белокалитвинском районе.

На повестках написано, что вызываемому необходимо явиться в военный комиссариат на улицу Карла Маркса в городе Белая Калитва. С собой ему необходимо взять вещевой мешок, предметы личной гигиены и продукты питания на 12 часов.

Сотрудники администрации Белокалитвинского района 26 июля пояснили, что мошенники пытаются посеять панику. Делается это для того, чтобы потом предложить «решить проблему».

Информация о том, как много мужчин столкнулись с подделками, уточняется. Не исключено, что речь может идти о десятках людей.
Фото: администрация Белокалитвинского района
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