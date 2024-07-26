Пострадавшая в жуткой аварии девушка из Шахт пришла в себя
Девушка, пострадавшая в ДТП в Шахтах, вторую неделю лежит в больнице Ростова. Как сообщил DonDay, 19-летняя Ульяна пришла в себя, но пока не может разговаривать.
Пациентка находится в сознании около недели, но все это время не может говорить. Не исключено, что эта проблема появилась из-за тяжелой травмы головы. Девушке приходится общаться с родными, показывая все руками. Однако привыкнуть и приспособиться к такому общению им тоже непросто — иногда они не понимают, что пытается объяснить Уля.
Жуткое ЧП, из-за которого девушка оказалась в реанимации, случилось 15 июля около 23:00. В тот день она каталась на машине с компанией друзей. В какой-то момент водитель не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина на полном ходу врезалась в дерево.
В результате ДТП, помимо Ульяны, с травмами в больницу попали 18-летний Данил и 19-летний Влад. Брат девушки, 17-летний Максим, скончался на месте аварии.
Сначала девушку доставили в реанимацию больницы в Шахтах. Там же ей провели первые две операции. Затем пациентку перевели в ростовское медучреждение, где прооперировали еще дважды.