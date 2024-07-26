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На семейном курорте «Станция Морская» заработал детский аквагородок

На семейном курорте «Станция Морская» заработал детский аквагородок
Этим летом семейный курорт «Станция Морская» подготовил множество новинок для своих гостей. В начале июня на территории курорта был открыт большой детский аквагородок высотой 12 метров. В его состав входят пять разнообразных горок, ведущих в бассейн площадью 500 квадратных метров. Это место уже стало любимым у детей, а также привлекает внимание взрослых. На данный момент аквагородок посетили более 13 тысяч человек.

Аквазона курорта включает четыре бассейна: панорамный бассейн длиной 33 метра, на котором скоро появятся новые 3D-рисунки в стиле «Аватар»; бассейн «Птица» со стеклянными стенами и 3D-изображениями; джакузи и детский бассейн для самых маленьких гостей. Также есть четыре сауны: финская и сенная – с панорамным видом на море, аромасауна и травяная сауна.

Еще одна новинка курорта — двухэтажные лесные домики А-фреймы. Шесть уютных домиков расположены на высоте 40 метров над уровнем моря. Экоглэмпинг позволяет наслаждаться красотой лиственного леса, окружая гостей комфортом: большая кровать, ванная комната и все необходимые удобства.

Глэмпинг находится в 40 минутах езды от Ростова и предлагает два дня в аквазоне для каждого гостя. По пятницам в 21:00 проводятся кинопоказы под открытым небом на поляне возле А-фреймов.

На выходных «Станция Морская» устраивает развлекательные мероприятия, такие как пенные вечеринки, викторины и интерактивные программы.

Уже в эти выходные, 27 и 28 июля, пройдет главный летний праздник — День Нептуна, который включает огненное шоу, выступление синхронисток, волейбольный турнир, программу на ходулях, водное шоу с аниматорами, пенные вечеринки и другие развлечения.
Фото: «Станция Морская».
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