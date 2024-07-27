Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В СИЗО-5 Ростова пытались передать телефоны и сильнодействующие таблетки

В СИЗО-5 Ростова пытались передать телефоны и сильнодействующие таблетки
В Ростовском СИЗО-5 пресекли попытку передачи запрещенных предметов. Инцидент произошел 25 июля в следственном изоляторе на улице Тоннельной, 4.

В этот день на режимный объект поступили две посылки. Мультиварка, которая находилась в одной из посылок, показалась сотрудникам подозрительной. Когда ее разобрали, то внутри корпуса были найдены пять телефонов, а также сим-карта и зарядки.

Во второй посылке правоохранители нашли неизвестные таблетки оранжевого цвета и красно-белые капсулы. Препараты находились в упаковке с семечками. Все запрещенные предметы были изъяты работниками ГУ ФСИН по Ростовской области.

Людям, кто пытался совершить передачу, грозит административная ответственность по статье «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания», а также штраф от трех до пяти тысяч рублей.
Фото: ГУФСИН по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.