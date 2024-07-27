В СИЗО-5 Ростова пытались передать телефоны и сильнодействующие таблетки

Фото: ГУФСИН по Ростовской области

В Ростовском СИЗО-5 пресекли попытку передачи запрещенных предметов. Инцидент произошел 25 июля в следственном изоляторе на улице Тоннельной, 4.В этот день на режимный объект поступили две посылки. Мультиварка, которая находилась в одной из посылок, показалась сотрудникам подозрительной. Когда ее разобрали, то внутри корпуса были найдены пять телефонов, а также сим-карта и зарядки.Во второй посылке правоохранители нашли неизвестные таблетки оранжевого цвета и красно-белые капсулы. Препараты находились в упаковке с семечками. Все запрещенные предметы были изъяты работниками ГУ ФСИН по Ростовской области.Людям, кто пытался совершить передачу, грозит административная ответственность по статье «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания», а также штраф от трех до пяти тысяч рублей.