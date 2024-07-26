ФК «Ростов» лидирует среди команд РПЛ, обыграв «Крылья Советов»

Фото: ФК Ростов.

Футбольный клуб «Ростов» в гостевом матче обыграл «Крылья Советов». Игра завершилась со счетом 1:3 в пользу «желто-синих».Встреча состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена» 26 июня в 18:00. Первый тайм прошел без опасных моментов. Единственный гол забил капитан «КС» Александр Солдатенков — в свои же ворота. На 44-й минуте счет составил 0:1.После перерыва Валерий Карпин заменил Николая Комличенко Егором Голенковым. Едва тот вышел на поле, как тут же отметился голом с первого касания. Через несколько минут хозяева отбили одно очко — 1:2.Меньше 10 минут потребовалось «желто-синим», чтобы увеличить разницу в счете еще больше. На 73-й минуте Андрей Лангович заколотил мяч в ворота соперников. Даже 4 минуты, добавленные арбитром, не изменили ситуацию. К финальному свистку счет на табло составил 1:3 в пользу гостей из Ростова.На счету донского клуба теперь 4 очка, а у самарской команды — 0. По итогам двух туров РПЛ «желто-синие» возглавили турнирную таблицу РПЛ сезона-2024/25.