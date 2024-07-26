Для предприятий с сертификацией «Сделано на Дону» открываются новые возможности

Фото: Общественная палата Ростовской области.

Зампредседателя Общественной палаты Ростовской области встретился с предпринимателями. Александр Нечушкин принял участие в заседании Совета по вопросам функционирования системы добровольной сертификации «Сделано на Дону». В мероприятии также приняли участие председатель департамента потребительского рынка РО Алексей Панкратов, представители Минэкономики, Минпромышленности и Минсельхоза. В рамках встречи зампредседателя ОП РО обсудил важнейшие для бизнеса вопросы в качестве председателя регионального общественного совета при департаменте потребрынка региона.Обсудили меры поддержки и расширение преференций для бизнесменов, которые участвуют в системе «Сделано на Дону». Знак маркировки создан для развития потребительского патриотизма. Многие местные считают, что качество товаров с пометкой «Сделано на Дону» внушает доверие. Причина – продукция, созданная на родной земле.Александр Нечушкин выдвинул предложение председателю Совета – первому замгубернатора Александру Скрябину расширить поручение о выездных заседаниях общественного совета на предприятия. Еще одним предложением стало увеличение проектной работы с потребителями в качестве партнеров региональных брендов. На предприятиях винодельческого, мясоперерабатывающего и рыбохозяйственного комплекса планируют ввести дополнительные льготы.В рамках заседания прошла встреча с руководителем «Детской молочной кухни» Яной Иваненко. На счету предприятия из Аксая имеется множество наград за идеальный состав. Кисломолочная продукция исключает содержание ГМО, красителей, консервантов, ароматизаторов и усилителей вкуса. Продукты «Детской молочной кухни» могут употреблять взрослые и дети с проблемами желудочно-кишечного тракта.— Только сами производители могут сказать, какие меры поддержки эффективны, поэтому планируются следующие выездные заседания Общественного совета с учетом новых возможностей, — отметил Александр Нечушкин.В завершение мероприятия зампредседателя от лица Общественной палаты Ростовской области поблагодарил всех участников и организаторов за участие и вклад в развитие регионального рынка потребительских товаров.