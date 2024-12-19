В Ростове умер бывших главный врач ЦГБ Виталий Жданов

Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове умер заслуженный врач России Виталий Жданов. Он скончался на 77-м году жизни.Виталий Георгиевич учился в Ростовском государственном мединституте по специальности «Санитария». После окончания в 1972 году первый раз работал в Дигорской санэпидстанции Северо-Осетинской ССР главным врачом. А в 1982 трудился дезинфекционистом в областной санитарно-эпидемиологической станции. Уже с мая 2003 года он работал главным врачом ГБУ РО «ЦГБ им. Н.А. Семашко», и ГБУ РО «Городская больница №4 в Ростове-на-Дону». Он является кандидатом медицинских наук, а также заслуженным врачом России.Он имеет множество наград: «Отличник здравоохранения» и Государственную награду «За заслуги перед Отечеством II степени».