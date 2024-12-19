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В Ростове умер бывших главный врач ЦГБ Виталий Жданов

В Ростове умер заслуженный врач России Виталий Жданов. Он скончался на 77-м году жизни.

Виталий Георгиевич учился в Ростовском государственном мединституте по специальности «Санитария». После окончания в 1972 году первый раз работал в Дигорской санэпидстанции Северо-Осетинской ССР главным врачом. А в 1982 трудился дезинфекционистом в областной санитарно-эпидемиологической станции. Уже с мая 2003 года он работал главным врачом ГБУ РО «ЦГБ им. Н.А. Семашко», и ГБУ РО «Городская больница №4 в Ростове-на-Дону». Он является кандидатом медицинских наук, а также заслуженным врачом России.

Он имеет множество наград: «Отличник здравоохранения» и Государственную награду «За заслуги перед Отечеством II степени».
Фото: администрация Ростова-на-Дону
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