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В Ростове-на-Дону на 91-м году жизни скончался заслуженный врач России, академик Геннадий Чиж

В Ростове-на-Дону на 91-м году жизни скончался заслуженный врач России, академик Геннадий Чиж
В Ростове умер знаменитый на весь мир доктор медицинских наук, хирург Геннадий Чиж. Ему было 90 лет. Выдающийся ростовчанин разработал новые методы лечения рака, благодаря которым удалось спасти тысячи жизней. Об этом сообщили в Ростовском Дворянском Собрании, лидером которого Геннадий Иванович оставался в течении 21 года.

Геннадий Чиж родился в Ростове в 1929 году. На протяжении всей жизни он лечил смертельно-больных пациентов. Гениальный врач разработал методы, которые позволяли удалять раковую опухоль гортани без серьезного вмешательства в организм человека, не лишая его полноценной жизни.

За выдающиеся достижения в профессиональной деятельности его наградили Орденом Святого равноапостольного князя Владимира 3-й и 4-й степени. А в честь 400-летия Дома Романовых ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством».

Все, кто когда-либо общался с Геннадием, отзывались о нем, как об очень обаятельном, умном и вежливом человеке. Он помогал людям, делал для них все. Окружающих поражала его работоспособность. Ростовчанин продолжал публиковать научные статьи, встречаться с журналистами, и разрабатывать все новые и новые методы лечения будучи уже в преклонном возрасте.

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