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В Ростове улицу Вселенную затопило нечистотами из-за прорыва канализации

В Ростове улицу Вселенную затопило нечистотами из-за прорыва канализации
В Ростове-на-Дону улицу Вселенную затопило из-за прорыва канализации. Снимки с места горожане разместили в соцсетях 18 июня.

По словам местных жителей, прорыв случился около четырех дней назад. За это время жижа полностью залила проезжую часть. От воды исходит сильная вонь.

- Водоканал только принимает заявки, но решать эту проблему не хочет, - добавили пользователи.

При каких обстоятельствах случилась коммунальная авария, не сообщается. Каждый день на участке проходят сотни людей. Жители соседних домов не могут даже открыть окна в своих квартирах из-за вони. Они просят помощи у «Ростовводоканала».
Фото: СоцСети
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