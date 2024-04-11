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В Ростове у пенсионерки, которая три года не обращалась к врачам, нашли рак

В Ростове у пенсионерки, которая три года не обращалась к врачам, нашли рак
В Ростове-на-Дону у женщины, которая не обращалась к врачам три года нашли рак. Информацию сообщили в региональном Минздраве 10 апреля.

В период минопаузы у 69-летней местной жительницы начались кровянистые выделения. Также у женщины значительно ухудшилось самочувствие. Тогда ростовчанка экстренно обратилась к врачам. Выяснилось, что в последний раз гинеколога она посещала три года назад.

Врачи диагностировали ей дисплазию шейки матки. Это предраковое состояние, при котором клетки шейки матки начинают хаотично делиться и разрастаться.

Женщину экстренно доставили в гинекологическое отделение, где взяли биопсию шейки матки.

- В результате гистологического исследования установлен диагноз — умеренно дифференцированный плоскоклеточный рак, - сообщили в ведомстве.

Это злокачественная опухоль из эпителиальных клеток слизистой оболочки. Теперь пациента проходит консультацию у онколога.
Фото: Rostov.ru
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