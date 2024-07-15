В Ростове у мужчины диагностировали туберкулез из-за жалоб на боли в пояснице

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В региональном Минздраве рассказали о необычном случае, произошедшем в городской больнице. К врачам обратился 40-летний житель Ростова-на-Дону с жалобами на боль в пояснице, высокую температуру и дискомфорт в грудной клетке.После обследования у пациента заподозрили опасное инфекционное заболевание. Однако флюорография не показала никаких отклонений, поскольку болезнь только начинала проявляться. Тогда было принято решение сделать компьютерную томографию грудного и поясничного отделов позвоночника.Результаты исследования подтвердили опасения врачей: у пациента были выявлены гепатит С и туберкулёз лёгких. В настоящее время он проходит лечение в противотуберкулёзном диспансере.