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В Ростове у мужчины диагностировали туберкулез из-за жалоб на боли в пояснице

В Ростове у мужчины диагностировали туберкулез из-за жалоб на боли в пояснице
В региональном Минздраве рассказали о необычном случае, произошедшем в городской больнице. К врачам обратился 40-летний житель Ростова-на-Дону с жалобами на боль в пояснице, высокую температуру и дискомфорт в грудной клетке.

После обследования у пациента заподозрили опасное инфекционное заболевание. Однако флюорография не показала никаких отклонений, поскольку болезнь только начинала проявляться. Тогда было принято решение сделать компьютерную томографию грудного и поясничного отделов позвоночника.

Результаты исследования подтвердили опасения врачей: у пациента были выявлены гепатит С и туберкулёз лёгких. В настоящее время он проходит лечение в противотуберкулёзном диспансере.
Фото: Дондей
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