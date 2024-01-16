Ростовский врач спасла 53-летнего пациента от инсульта во время приема

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В Ростове врач городской поликлиники № 6 спасла мужчину от инсульта во время приема. Информацию об этом 16 января сообщили в региональном Минздраве.Накануне 53-летний мужчина обратился к неврологу с жалобами на боль и онемение в левом плечевом суставе. На приеме выяснилось, что пациент перенес сильный стресс. Кроме того, ранее ему диагностировали гипертонию.Во время осмотра врач сразу же заметила нарушения в виде снижения силы в конечностях, повышения сухожильных рефлексов, тонус в конечностях и нарушение чувствительности. Все симптомы говорили о признаках инсульта. На место вызвали «скорую».Мужчину экстренно доставили в стационар. Там ему диагностировали «ОНМК по ишемическому типу в правой гемисфере». К счастью, вовремя поставленный диагноз спас местного жителя. Уже спустя 10 дней его состояние улучшилось.